Astana'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya geldi. Üçlü zirvede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki ilişkiler detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Gazze, Kıbrıs, Keşmir ve İslamofobi gibi önemli bölgesel ve küresel konular da tartışıldı.

Bölgesel ve küresel barış

Üç lider, daha önce Parlamento Başkanları ve Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıların liderler düzeyine çıkarılması konusunda karar aldılar. Üçlü iş birliği sürecinin daha da güçlendirilmesi ve dost ülkeler arasındaki iş birliği olanaklarının genişletilmesine yönelik kararlılıklarını teyit ettiler. Bu iş birliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan halklarının refahına katkı sağlayacağı ve bölgesel-küresel barış ile istikrara hizmet edeceği üzerinde mutabık kaldılar.

Sınıraşan tehditlere ortak kararlılık

İlgili ülkeler arasındaki ihtilafların egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesine vurgu yapıldı. Ayrıca, terörle mücadele ve sınıraşan tehditlere karşı ortak kararlılık gösterme konusunda da anlaşma sağlandı.

Üçlü iş birliği sürecinin gelecekteki toplantılarının Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.