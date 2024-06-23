ANKARA (AA) - Kurban Bayramı tatilinin son gününde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşandıyor.

Kurban Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenler, dönüş yolculuğuna geçti.

Bu nedenle AŞTİ'de de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

AŞTİ'de vatandaşların rahat ve huzurlu yolculuk yapabilmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra polis ekipleri de terminalde görev aldı.

Şehir dışından gelen çok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken bazıları ise yakınları tarafından karşılandı.

AŞTİ'de dönüş hareketliliği sürüyor.