Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, astigmat rahatsızlığının lazer teknolojisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini açıkladı. Bu yöntemle, gözlük veya lens kullanımından kaynaklanan rahatsızlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, astigmatın gözdeki kırma kusurlarından biri olduğunu ve net görmeyi engellediğini belirtti. Baş ağrısı, bulanık görme gibi şikayetlere yol açabilir.

Femtosaniye Lasik Tekniği ile Etkili Çözüm

Asena, Femtosaniye Lasik yöntemiyle astigmatın başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini ifade etti. Bu teknik sayesinde kornea tabakasına şekil verilerek görme kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Femtosaniye Lasik operasyonunun her iki göze aynı seansta uygulandığını ve operasyonun yaklaşık olarak birkaç dakika sürdüğünü açıkladı. Hastaların ameliyat sonrası birkaç gün içinde normal yaşamlarına dönebildiğini belirtti.

Göz İçi Lens (ICL) Tedavisi ve Diğer Seçenekler

Astigmatı olan hastalar için uygun olmayan durumlarda göz içi lens tedavisinin de etkili bir alternatif olduğunu söyledi. Bu yöntemle de başarılı sonuçlar alındığını vurguladı.