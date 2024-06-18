Astım tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdinç, KOAH'ta ise yürüyüş ve egzersizlerin önemini anlattı.

Astım kontrol altına alınmazsa ciddi sorunlara yol açabilir

Prof. Dr. Erdinç, astımın dünya çapında 32.6 milyon kişiyi etkilediğini ve yılda yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Astımın kontrol altına alınmazsa nefes darlığı ve hırıltılı solunuma dek ilerleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Erdinç, "Astım her hastada farklılık gösterir ve 'astım fenotipleri' olarak tanımlanır. Bu nedenle de her hastaya özel tedavi planı yapılmalıdır" dedi.

Astım belirtileri

Öksürük (genellikle balgamsız, gıcık şeklinde, sabaha karşı artan)

Göğüste sıkışma hissi

Nefes darlığı

Hırıltılı solunum

Astım risk faktörleri

Alerji

Sigara dumanı

Hava kirliliği

Obezite

Solunum yolu enfeksiyonları

Kimyasallarla çalışılan meslekler

Katkı maddeli gıda boyası içeren hazır yiyecekler

Astım tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Hastanın bilinçlendirilmesi

Atakların tanınması

Kontrol edici ve belirti giderici ilaçların düzenli kullanımı

KOAH'ta yürüyüş ve egzersiz önemli

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) da sık görülen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren KOAH'ta sigara kullanımı önemli bir risk faktörüdür.

KOAH tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Uzman hekim gözetiminde ilaç kullanımı

Akciğerlerin çalıştırılması için yürüyüş ve nefes egzersizleri

Prof. Dr. Münevver Erdinç'in önerileri

Astım ve KOAH belirtileriniz varsa bir uzmana başvurun.

Düzenli egzersiz yapın.

Sigarayı bırakın.

Sağlıklı beslenin.

Hava kirliliğinden uzak durun.