Astım tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdinç, KOAH'ta ise yürüyüş ve egzersizlerin önemini anlattı.
Astım kontrol altına alınmazsa ciddi sorunlara yol açabilir
Prof. Dr. Erdinç, astımın dünya çapında 32.6 milyon kişiyi etkilediğini ve yılda yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Astımın kontrol altına alınmazsa nefes darlığı ve hırıltılı solunuma dek ilerleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Erdinç, "Astım her hastada farklılık gösterir ve 'astım fenotipleri' olarak tanımlanır. Bu nedenle de her hastaya özel tedavi planı yapılmalıdır" dedi.
Astım belirtileri
- Öksürük (genellikle balgamsız, gıcık şeklinde, sabaha karşı artan)
- Göğüste sıkışma hissi
- Nefes darlığı
- Hırıltılı solunum
Astım risk faktörleri
- Alerji
- Sigara dumanı
- Hava kirliliği
- Obezite
- Solunum yolu enfeksiyonları
- Kimyasallarla çalışılan meslekler
- Katkı maddeli gıda boyası içeren hazır yiyecekler
Astım tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler
- Hastanın bilinçlendirilmesi
- Atakların tanınması
- Kontrol edici ve belirti giderici ilaçların düzenli kullanımı
KOAH'ta yürüyüş ve egzersiz önemli
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) da sık görülen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren KOAH'ta sigara kullanımı önemli bir risk faktörüdür.
KOAH tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler
- Uzman hekim gözetiminde ilaç kullanımı
- Akciğerlerin çalıştırılması için yürüyüş ve nefes egzersizleri
Prof. Dr. Münevver Erdinç'in önerileri
- Astım ve KOAH belirtileriniz varsa bir uzmana başvurun.
- Düzenli egzersiz yapın.
- Sigarayı bırakın.
- Sağlıklı beslenin.
- Hava kirliliğinden uzak durun.