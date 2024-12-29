İngiltere Premier Lig’in 2024-2025 sezonunda heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brighton, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi ekran başında takip edebilecek.

Maç, Türkiye saatiyle 22:45’te başlayacak ve beIN Sports Max 1 ile beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefiyle mücadele eden iki takımın mücadelesi, futbolseverler için büyük bir heyecan vaat ediyor.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, beIN Sports ve Tod TV’nin yayın planlarını kontrol ederek platformlara erişim sağlayabilir. Maçın şifreli yayınlanacağı öngörülüyor; bu nedenle abonelik detaylarını incelemek önemli.

Futbol tutkunları, Premier Lig’in heyecan dolu atmosferini kaçırmamak için ekran başında yerini alacak. Aston Villa ve Brighton arasındaki mücadelede hangi takımın galip geleceği merakla bekleniyor. Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun ise sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor.