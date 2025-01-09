İngiltere FA Cup’ta üçüncü tur heyecanı yaşanırken, Aston Villa evinde West Ham United’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Craven Cottage Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele, 10 Ocak Cuma günü saat 23:00’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Aston Villa’da hedef galibiyet

Bu sezon Premier Lig’de başarılı bir performans sergileyen Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, 32 puanla 8. sırada yer alıyor. Ligdeki başarısını FA Cup’a taşımak isteyen Aston Villa, ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet arıyor.

Takımda sakatlıkları bulunan McGinn, Philogene, Diego Carlos ve Pau Torres, bu önemli maçta forma giyemeyecek. Ollie Watkins ise attığı 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

West Ham rotayı FA Cup’a çevirdi

Premier Lig’de beklentilerin altında kalan West Ham United, FA Cup’ta moral bulmayı hedefliyor. Jarrod Bowen ve Soucek, takımın en etkili isimleri arasında yer alırken, konuk ekipte Michail Antonio, Emerson, Tadibo ve Fabianski’nin sakatlıkları bulunuyor.

Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 10 Ocak 2025, Cuma

Saat: 23:00

Stadyum: Craven Cottage

Yayın Kanalı: TRT Spor