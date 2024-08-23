Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, şirketin yatırım planlarını ve global büyüme hedeflerini açıkladı. 2025 yılına kadar arsa dahil toplam 150 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını belirten Doğan, özellikle Amerika ve Avrupa pazarlarına odaklanarak transformatör sektöründeki büyümeyi hızlandıracaklarını ifade etti.

Amerika ve Avrupa pazarı öncelikli hedef

Nasıl Bir Ekonomi TV’de katıldığı Ekonomi Masası programında konuşan Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, dünya genelinde artan enerji yatırımlarına dikkat çekerek, özellikle Amerika kıtasındaki büyük altyapı eksikliklerinin transformatör ihtiyacını artırdığına vurgu yaptı. Doğan, "Amerika, şu anda dünya genelinde en fazla transformatör ihtiyacı olan bölge. Bu nedenle Amerika, gelecekte hedef pazarlarımızdan biri olacak" dedi.

Şu anda Avrupa pazarına odaklandıklarını belirten Doğan, Avrupa’nın ihracatlarının yüzde 60’ını oluşturduğunu ve İspanya’da yatırım yaptıklarını ifade etti. Amerika kıtasında ise orta vadede yatırımlarını artırmayı planladıklarını aktardı.

Türkiye’deki yatırımlar ve genişleyen üretim kapasitesi

Türkiye’de enerji yatırımlarının da hızla arttığını belirten Olcay Doğan, Ankara Sincan’da inşaatına başladıkları yeni fabrika ile üretim kapasitelerini yüzde 100 artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Yeni fabrika yatırımının 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacağını belirten Doğan, bu yatırımla birlikte yıllık ciro hedeflerinin 1 milyar 250 ila 1 milyar 350 milyon dolara ulaşacağını söyledi. Ayrıca, yeni fabrikanın tamamlanmasıyla birlikte ihracat potansiyellerinin 550-600 milyon dolar seviyesine çıkacağını belirtti.

Yatırımlarla maliyetlerin azaltılması

Astor Enerji, maliyetlerini düşürmek için de önemli adımlar atıyor. Transformatör üretiminde kullanılan bakır ve alüminyum iletkenler için yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını belirten Doğan, bu yatırımların kâr marjlarını artıracağını vurguladı. Şirket, 2025 yılına kadar toplamda 150 milyon doların üzerinde bir yatırım gerçekleştirmiş olacak.

Global büyüme hedefleri

Olcay Doğan, dünya genelindeki transformatör sektöründe 2035 yılına kadar ortalama yüzde 6,5-7 civarında bir büyüme beklendiğini ifade etti. Avrupa’da yatırımların devam ettiğini, Ortadoğu’daki projelerle birlikte Amerika kıtasından gelecek taleplerin sektördeki canlılığı artıracağını belirtti. Doğan, şirketin üretiminin yüzde 40’ını ihraç ettiklerini, bu oranı yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Şu anda 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan Astor Enerji, bu yıl 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirmeyi planlıyor.

Çevreci üretim ve GES yatırımları

Astor Enerji, çevreye duyarlı bir şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığı enerjiyle üretim yapmaya devam ediyor. Ankara Bala’daki GES yatırımlarını tamamlayan şirket, üretiminin büyük bir kısmını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Olcay Doğan, bu yatırımların maliyetleri düşürmede önemli rol oynayacağını ifade etti.