İSTANBUL (AA) - AstraZeneca, Marmara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile bilimsel işbirliği gerçekleştirerek Mükemmeliyet Merkezi Programlarını hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, AstraZeneca ile Marmara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu ve Afrika (MEA) sağlık çalışanlarının kalp yetersizliğinin tanı ve yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaları ve yapay zeka teknolojisine odaklı yöntemleri benimsemeleri için Mükemmeliyet Merkezi Programlarını başlattı.

Sık görülen ve ölümcül olabilen kalp yetersizliği tanısıyla hastaneye başvuran her iki hastadan biri, sonraki 5 yıl içinde yaşamını yitiriyor. 65 yaş üzeri kişilerde en sık hastaneye yatış nedeni olarak bilinen kalp yetersizliği, hastalığın erken teşhis ve tedavisini daha da önemli hale getiriyor.

Program kapsamında deneyimli Türk hekimler, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden kardiyolog hekimlerle kalp yetersizliği ve yapay zeka teknolojileri konusunda uygulamalı olarak deneyimlerini paylaşacak.

- Kalp yetersizliği ve yapay zeka teknolojileri konusunda deneyimler paylaşıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Medikal Direktörü Dr. Viraj Rajadhyaksha, Türkiye'yi kalp yetersizliği alanında referans merkez yapma hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Rajadhyaksha, "Bu dönemde, Türkiye'de çok başarılı iki Mükemmeliyet Merkezi Programı gerçekleştirmek üzere iş birlikleri sağladık. Farklı ülkelerden programlara katılan kardiyolog hekimler, edindikleri tecrübeleri günlük pratiklerine taşıyacak ve kalp yetersizliği alanında tarama, teşhis ve tedaviye ilişkin yerel protokoller geliştirmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Rajadhyaksha, yaptıkları işbirlikleri ve gelecek dönemde yapılacak programlarla hastaların ve toplumların faydası için bilimin sınırlarını zorlamayı, yeni teknolojileri ve inovasyonu benimsemeyi, böylece hastalıkları daha iyi tespit edebilmeyi ve sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Marmara Üniversitesi, AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle kalp yetersizliğinin yapay zeka ve giyilebilir teknoloji kullanılarak erkenden tespit edilmesini sağlayacak "PROHEART-AI" projesini geçen yıl hayata geçirmişti. Proje, geçen yıl haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilen bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılmıştı.