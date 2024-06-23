Ünlü Şarkıcı ve DJ C.Duhan Kart, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştıkları ile gündeme geldi.Duhan’ın paylaşımında Astrolog Emelin daha öncesinden C.Duhan Kart’ın son şarkısı yaşanıyormuşun çıkışı için tarih verdiği ve çok büyük başarı elde edeceğini söylediği ortaya çıktı.

Ayrıca Astrolog Emel, bulunduğumuz tarihler için C.Duhan Kart’a 'çok büyük bir isimden şarkı alacaksın' da demiş!

Geçtiğimiz günlerde C.Duhan Kart Sezen Aksu’dan 3 şarkı Aldı ! Astrolog Emel Köroğlu çok iyi harita okumasıyla dikkatleri üstüne çekti!