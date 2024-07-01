Gündemden düşmeyen astrolog Emel Köroğlu Vedik Astroloji için eğitim vermeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı ve DJ C.Duhan Kart için söylediklerinin ard arda gerçekleşmesinden sonra haftanın en medyatik astroloğu olan Emel Köroğlu şimdide Vedik Astroloji İçin bir eğitim vermeye hazırlanıyor 7 Gün sürmesi planlanan atölyede öğrenciler

-Harita Çıkarma -Burç ve gezegen konumlarını öğrenme -Harita Okuyabilme

-Gezegenlerin ve burçların anlamlarını öğrenme gibi birçok şeyi öğrenecek.

Astrolog Emel Yanlızca ruhu ruhuma uyan herkesi bekliyorum diye not düştü



Astroloji meraklıları ve sevenleri rahatça katılabilsin diye uygun sembolik bir ücret ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İletişim için Emel hanımın hesabına göz atabilirsiniz.

@VEDİKASTROLOGEMEL