Astrolog Meral Güven, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelmişti. Ancak Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Güven'in yaptığı sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Canlı Yayında Küfürler Yağdırdı

Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesiyle Süper Lig'in sezon şampiyonu Galatasaray oldu. Bu gelişmenin ardından Meral Güven, TikTok'ta yaptığı canlı yayında Fenerbahçe taraftarlarına küfür etti. Bu küfürlü yayını, her iki tarafın da tepkilerine sebep oldu.

Olayın Ardından Meral Güven'den Açıklama

Astrolog Meral Güven, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, çıplak fotoğraflarının yayınlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia etti. Güven, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim. Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış" diye konuştu.

Fake Hesaplardan Yapılan Paylaşımlar

Meral Güven, fake hesaplardan kendi adına paylaşımlar yapıldığını belirterek, "İnanmayın bu hesaplara, bu hesaplar bize ait değil. Gece ne oldu bilmiyorum, hepsi silinmiş. Ben gerizekalı mıyım?" dedi.