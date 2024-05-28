Güven, yayımladığı videodaki küfürlü sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İfadesinde, küfürlü paylaşımlarını genel kitleye yönelik yapmadığını, hesabını hackleyen kişilere yönelik yaptığını iddia eden Güven, ilaç ve alkolün etkisi altında olduğunu belirterek pişman olduğunu ifade etti.

Güven, soruşturma savcısının talimatıyla alınan ifadesinde, telefonuna çok sayıda küfür ve hakaret içerikli mesaj geldiğini söyledi. Bu mesajlar sonrasında, eski eşinin de bulunduğu bir WhatsApp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarının paylaşıldığını belirtti. Olayın ardından panik atak geçirdiğini, ilaç aldıktan sonra alkol kullandığını söyledi.

"İlaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim"

“Eski eşim ve birçok sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra hesabımı geri aldım ve paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım, hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım.” ifadelerini kullandı.

Astrolog Meral Güven hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Güven, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile aynı gün serbest bırakıldı.