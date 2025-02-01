NASA astronotu Sunita Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 8 ay mahsur kaldıktan sonra, mikro yerçekiminde uzun süre kalmanın etkilerini anlattı. 234 gün boyunca yerçekimsiz ortamda kalan Williams, basit bir eylem olan yürümeyi bile nasıl yapacağını unuttuğunu söyledi.

Yürümek bile zor

Williams, Massachusetts'teki Needham Lisesi öğrencileriyle yaptığı video konferansta, "Yeterince uzun süredir buradayım. Şu anda yürümenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Yürümemişim, oturmamışım" diyerek, uzayda geçirdiği süre zarfında temel vücut becerilerinin kaybolduğunu belirtti.

Sunita Williams ve meslektaşı Barry Wilmore, 5 Haziran 2024'te başlattıkları görevde, sadece 8 gün kalmaları planlanmıştı. Ancak Boeing Starliner kapsülündeki teknik arızalar nedeniyle Dünya'ya dönemeyip uzayda mahsur kaldılar. SpaceX'in Crew-9 misyonu ile bu astronotlar mart ayında dünyaya dönmeyi bekliyor.

Trump ve Musk'tan destek

ABD Başkanı Donald Trump, Williams ve Wilmore'un neredeyse terk edildiğini belirtip, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'ten yardım çağrısında bulundu. Trump, Musk’a “Umarım herkes güvende olur. İyi şanslar Elon!” diyerek, astronotların SpaceX tarafından kurtarılmasını umduğunu ifade etti. Musk ise X platformunda, astronotları "mümkün olan en kısa sürede" alacaklarını açıkladı.