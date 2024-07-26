Düzenledikleri basın toplantısında, yetkililer sorun giderme çalışmaları ve uzay aracındaki problemleri anlamaya yönelik testlerin devam ettiğini belirtti. Yapılan incelemeler, mühendislerin yaşanan sorunların temel nedenlerini daha iyi kavramalarına yardımcı olurken, helyum sızıntılarının ve iticilerin beklenmedik şekilde çalışmayı bırakmasının nedenlerine dair olası cevaplar sundu.

Yetkililer, iticilerin içinde biriken ısının, teflon contaların şişmesine yol açarak itici gaz akışını kısıtlayabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti. NASA Ticari Mürettebat Programı yöneticisi Steve Stich, dönüş tarihini belirlemek için henüz hazır olmadıklarını ve ağustosun ilk haftasında bir inceleme yapacaklarını aktardı.

Boeing, 5 Haziran 2024'te iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya göndermişti. Starliner, 51 gündür uzayda bulunuyor.