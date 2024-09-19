Ordu’nun Gülyalı ilçesinde motosikletiyle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarparak şehit olmasına neden olan Adem T.'nin sosyal medyada tehlikeli sürüş videoları dikkat çekti. Tek teker üzerinde motosiklet sürerken çekilen görüntülerini paylaşan sürücü, hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazanın detayları

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Turnasuyu Mahallesi'ndeki Jandarma Trafik Kontrol noktasında meydana geldi. Görev başında olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, motosikletli Adem T.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü, motosikletin kontrolünü kaybederek Çangır’a çarptı. Ağır yaralanan astsubay, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Sosyal medyadaki tehlikeli sürüşler

Kaza sonrası tedavi altına alınan Adem T.’nin sosyal medya hesaplarında paylaştığı tehlikeli motosiklet sürüş videoları ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücünün tek teker üzerinde motosiklet kullandığı ve bir elinde telefonla akrobatik hareketler yaptığı görüldü. Bu videolardan birinde, Adem T.'nin "Ekipman önemli arkadaşlar, siz giyin" şeklinde yorum yaparak tehlikeli sürüşlerine devam ettiği görüldü.

Soruşturma devam ediyor

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Adem T.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.