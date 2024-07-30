Osmaniye Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Asu Kaya, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adaylığını ilan ederek ilk mesaisini İzmir'de yaptı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, siyasetin eril dilini dönüştürmek için mücadele edeceklerini belirtti.

İzmir'den güçlü destek

Asu Kaya, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasıyla CHP Kadın Kolları Genel Başkan Adaylığını resmen duyurdu. Bu önemli açıklamanın ardından ilk ziyaretini İzmir'e gerçekleştiren Kaya, burada CHP İzmir delegasyonuyla bir araya geldi.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, Kaya'nın adaylık açıklamasında yanında yer alarak desteğini gösterdi. Kaya, İzmir ziyareti kapsamında İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu da makamında ziyaret etti.

Aslanoğlu'ndan eşit toplum vurgusu

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadınlarımızla birlikte siyasetin eril dilini dönüştürecek, eşit bir toplum için hedefimize ulaşana dek mücadele edeceğiz! Dr. Asu Kaya nezdinde aday olan tüm kadın yol arkadaşlarıma başarılar diler, ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" dedi. Aslanoğlu'nun bu açıklaması, parti içi kadın hareketine güçlü bir destek olarak değerlendirildi.

Kaya, İzmir delegasyonuyla buluşmak ve destek almak amacıyla İzmir'e geldi. İl Başkanı Aslanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından delegasyonla bir araya gelmesi planlandı.