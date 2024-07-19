Birlik ve beraberliğin simgesi aşure geleneği Nilüfer’de sürdürülmeye devam ediyor. Muharrem ayı nedeniyle, Nilüfer’de toplam 30 mahallede 18 gün boyunca 60 bin kişilik aşure ikram edilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından sürdürülen aşure geleneği bu yıl da devam ediyor. Muharrem ayında ilçe genelinde toplam 30 mahalledeki açık ve kapalı semt pazarlarında 18 gün boyunca 60 bin kişiye aşure dağıtılacak. Aşure ikramının ilk durağı Üçevler Semt Pazarı oldu. Başkan Yardımcısı Tezcan Öztürk, Meclis Üyesi Furkan Yavuz ve Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun, aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

AŞURE DAĞITIM NOKTALARI

Muharrem ayı boyunca Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 20 Temmuz Cumartesi; İhsaniye, 21 Temmuz Pazar; Ataevler, 23 Temmuz Salı; Esentepe ve 23 Nisan, 24 Temmuz Çarşamba; Cumhuriyet, Özlüce, Ertuğrul ve 30 Ağustos, 25 Temmuz Perşembe; Ahmet Yesevi, Barış, Kayapa ve Hasanağa, 26 Temmuz Cuma; Çalı ve Akçalar, 27 Temmuz Cumartesi; Görükle ve Kızılcıklı, 28 Temmuz Pazar; Balkan ve Kurtuluş, 29 Temmuz Pazartesi; Minareliçavuş, 30 Temmuz Salı; Demirci, 31 Temmuz Çarşamba; Çamlıca Karaman ve Işıktepe, 1 Ağustos Perşembe; Konak, Fethiye ve Kültür, 2 Ağustos Cuma; Gölyazı, 3 Ağustos Cumartesi; Altınşehir ve Beşevler, 4 Ağustos Pazar; 19 Mayıs ve Yüzüncüyıl mahallelerinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak.