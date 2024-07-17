Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure yapımı ve malzemeleri merak konusu oldu. Geleneksel olarak Muharrem ayının 10. gününde hazırlanan aşure, tahıllar, meyveler ve kuruyemişlerle zenginleştirilen bir lezzet olarak biliniyor. Bu yıl da bolluk ve bereket simgesi olan aşure, evlerde ve cami avlularında yapılıp dağıtılacak. İşte geleneksel bir aşure tarifi:

Malzemeler:

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı nohut (akşamdan ıslatılmış)

Yarım su bardağı kuru fasulye (akşamdan ıslatılmış)

Yarım su bardağı pirinç

Yarım su bardağı kuş üzümü

Yarım su bardağı kuru kayısı (doğranmış)

Yarım su bardağı kuru incir (doğranmış)

Yarım su bardağı kuru dut

1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı olarak daha az veya daha çok kullanılabilir)

8 su bardağı su

Yarım su bardağı süt (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı haşlanmış nohut (süsleme için)

Yarım çay bardağı kavrulmuş yemeklik badem (süsleme için)

Yarım çay bardağı kavrulmuş yemeklik fındık (süsleme için)

Yarım çay bardağı kavrulmuş yemeklik çam fıstığı (süsleme için)

Nar taneleri (süsleme için)

Tarçın (üzerine serpmek için)

Yapılışı:

Aşurelik buğdayı yıkayıp geniş bir tencereye alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyin, kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika haşlayın. Ardından akşamdan ıslattığınız nohut ve kuru fasulyeyi ilave edin, 20 dakika daha kaynatın. Pirinci, kuş üzümünü, kuru kayısıyı, kuru inciri ve kuru dutu yıkayıp süzün. Tencereye ekleyin, karıştırın. Kalan 4 su bardağı suyu ekleyip, orta ateşte malzemeler yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Şeker ve isteğe bağlı olarak sütü ekleyip karıştırın, birkaç dakika daha pişirin. Ocaktan alın. Servis yapmadan önce aşureyi ılımaya bırakın. Servis tabağına alarak, üzerini haşlanmış nohut, kavrulmuş badem, fındık, çam fıstığı ve nar taneleri ile süsleyin. Tarçın serpip servis yapın.

Bu tarif, geleneksel Türk mutfağına ait olan aşureyi yapmanız için gerekli malzemeleri ve adımları içermektedir