Bölgedeki borsa endeksleri, çeşitli ekonomik veriler ve merkez bankalarının kararları ışığında farklı yönlerde hareket ediyor.

Japonya'nın ekonomik verileri ve Merkez Bankası kararları

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarması ve ABD'nin beklenenden düşük istihdam verilerinin açıklanmasının ardından, küresel hisse senetleri ve dövizler bu hafta başında düşüş yaşadı.

Japonya'nın Haziran ayındaki cari hesap fazlası, ekonomistlerin beklediği 1,789 trilyon yen'in altında kalarak 1,533 trilyon yen (yaklaşık 10,2 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Bu durum, Japon borsa endekslerinin karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Nikkei 225 endeksi, kayıplarını tersine çevirerek %0,17 artış gösterdi.

endeksi, kayıplarını tersine çevirerek %0,17 artış gösterdi. Topix endeksi ise %0,16 yükseldi.

Japonya Merkez Bankası, Temmuz ayındaki para politikası toplantısında, bazı üyelerin daha fazla faiz artışı önerdiği bir görüş özeti yayımladı. Ancak, BOJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, hisse senedi fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle mevcut faiz oranıyla parasal gevşemeyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Diğer Asya pazarları

Çin Anakarası'nın CSI 300 endeksi %0,17 düşüş yaşadı.

endeksi %0,17 düşüş yaşadı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi, kayıplarını tersine çevirerek %0,53 yükseldi.

endeksi, kayıplarını tersine çevirerek %0,53 yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi %0,5'in üzerinde bir düşüş gösterdi, küçük ölçekli Kosdaq endeksi ise marjinal bir azalma yaşadı.

endeksi %0,5'in üzerinde bir düşüş gösterdi, küçük ölçekli endeksi ise marjinal bir azalma yaşadı. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi %0,5 düştü.

Hindistan faiz kararı beklentisi

Yatırımcılar, Hindistan Merkez Bankası'nın dokuzuncu toplantısında faiz oranlarını %6,5 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Bu karar, bölgedeki ekonomik görünüm ve piyasa hareketleri üzerinde etkili olabilir.