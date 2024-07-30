Küresel piyasalar, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

Fed'in kararları ve beklentiler

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yılın geri kalanında üç kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Büyük şirketlerin finansal sonuçları

Microsoft ile yeniden piyasaların odağına yerleşecek olan şirket finansal sonuçları, Apple, Amazon ve Meta Platforms gibi dev şirketlerle devam edecek. Bu trilyon dolar büyüklüğündeki şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Tahvil ve döviz piyasaları

Tahvil piyasaları yarınki Fed kararları öncesinde yatay seyrederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,18, dolar endeksi ise 104,6 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 artışla 2 bin 387 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 78,6 dolardan işlem görüyor.

ABD ve Avrupa Borsaları

New York Borsası'nda dün Nasdaq endeksi yüzde 0,07 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı. Avrupa'da dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'daki enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya pay piyasalarında bugün satış baskısının öne çıktığı görülüyor. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülüyor, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Türkiye piyasaları

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 azalışla 10.733,75 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 33,0778'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 33,0660 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

15.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

16.00 ABD, mayıs ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı