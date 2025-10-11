Kayseri’nin Hacılar ilçesinde Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çiftini evlerinin önünde av tüfeğiyle öldüren şüpheli, olay yerinde bulunan at nalı izleri sayesinde yakalandı. Şüpheli M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baktır çifti evlerinin önünde öldürüldü

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde 2 Ekim’de yaşanan olayda, Gülhanım (66) ve Fahri Baktır (70) çifti evlerinin önünde av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Beğendik Mahallesi Şehit Şükrü Bayram Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Camiden çıkan çift, evlerine geldikleri sırada kimliği belirsiz bir kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu vuruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Baktır çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Hacılar ilçesinde toprağa verildi.

At izi, cinayet zanlısına götürdü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası özel bir ekip oluşturarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemede at nalı izlerine rastlanması üzerine, ekipler bu detayı araştırmaya aldı.

İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çevik Kuvvet, PAK (Polis Arama Kurtarma) ve İHA birimlerinin desteğiyle 125 saatlik kamera görüntüsü incelendi.

Elde edilen bulgular sonucunda şüphelinin M.G. olduğu, olay yerine at ile geldiği ve cinayetin ardından atla kaçtığı tespit edildi.

Zanlı tutuklandı

Belirlenen adrese yapılan operasyonla M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü belirtildi.

Cinayet detayları titizlikle araştırılıyor

Emniyet kaynakları, olayın husumet veya alacak anlaşmazlığı gibi nedenlerden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

Cinayetle ilgili silahın balistik incelemesi ve at izlerinin adli raporu da dosyaya eklendi.