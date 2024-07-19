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Kısmetse Olur ilk sezon yarışmacılarının önceki ve şimdiki halleri

Ünlü komedyen , yaz tatillerini genellikle teknesinde geçiriyor. Yatırımının ardından, Demirer'in bu yaz tatillerini yeni teknesinde geçirmesi bekleniyor. Tekneyle birlikte deniz keyfini bir adım öteye taşıyan Demirer, sosyal medya üzerinden takipçilerine yeni teknesinin detaylarını da gösterdi.

Demirer, teknesine "Sevdalı" adını verdi. Sosyal medya hesabında teknesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Hoş geldin kızım" notunu düştü. Bu paylaşım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

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