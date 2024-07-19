Ata Demirer'in sosyal medyada yeni teknesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.
"Hoş geldin kızım"
Demirer, teknesine "Sevdalı" adını verdi. Sosyal medya hesabında teknesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Hoş geldin kızım" notunu düştü. Bu paylaşım, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
Yaz tatilinin vazgeçilmezi
Ünlü komedyen, yaz tatillerini genellikle teknesinde geçiriyor. Yatırımının ardından, Demirer'in bu yaz tatillerini yeni teknesinde geçirmesi bekleniyor. Tekneyle birlikte deniz keyfini bir adım öteye taşıyan Demirer, sosyal medya üzerinden takipçilerine yeni teknesinin detaylarını da gösterdi.
Editör: Sedef Didem Ezme