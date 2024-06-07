Olay, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi ve zincir restoranda kurye olarak çalışan Ata Emre Akman, sipariş dönüşünde önünü kesen E.Ö. tarafından vücudunun 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. E.Ö. olay yerinden kaçarken, daha sonra yapılan operasyonla yakalandı. E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. tutuklanırken, serbest bırakılan Orhan Ö. tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

Kamera kayıtları ve son görüntüler

Olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ata Emre Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü. Ayrıca olaydan bir hafta önce Akman’ın ailesiyle gittiği tatilden görüntüler ortaya çıktı. Akman'ın kameraya el salladığı, gitar çalıp, kız arkadaşıyla şarkı söylediği anlar da kaydedildi.

Savcılık ve iddianameler

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili soruşturmayı tamamlayarak ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ve 'silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için ise 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianameler, Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek birleştirildi.

E.Ö.'nün yaş tespiti

Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen tensip zaptında, E.Ö.'nün yaş tespiti için nüfus ve hastane kayıtlarının yanı sıra topuk kanı örneği istendi. İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007 yılında doğum yaptığına dair bir kayıt bulunmadığını bildirdi. Akman ailesinin avukatı İbrahim Erenci, E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğunu düşündüklerini ve kemik yaşının tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Avukatın açıklamaları

Akman ailesinin gönüllü avukatı İbrahim Erenci, mahkeme tarafından istenilen belgelerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler de E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme tarafından istenilen belgeler ve gelen yazı da bizleri destekler nitelikte ve artık kemik yaşının tespit edilmesi de bir zorunluluk haline geldi. Suçsuz yere vahşi bir şekilde öldürülen Ata Emre Akman'ın katil zanlılarının hak ettikleri cezayı almasıyla, olayla ilgili olarak büyük üzüntü yaşayan başta Ata Emre Akman'ın ailesi ve tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızın da bir nebze yüreklerinin rahatlaması en büyük isteğimiz," dedi.

Kemik yaşı tespiti ve olası cezalar

Erenci, dosyaya sunulan belgeler nedeniyle kemik yaşı incelemesi yapılmasının artık zorunlu olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğu yönünde adli tıp veya tam teşekküllü hastane raporunun tespit edilmesi halinde, E.Ö.'nün yargılamasında istenilen cezanın asgari müebbet hapis, canavarca hisle cinayetin işlenmiş olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olmasının gündeme gelebileceğini belirtti.