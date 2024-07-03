Ata Parti İzmir İl Başkanı Sema Ünal , yaptığı konuşmada ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılara değinerek, Ata Parti'nin kuruluş amacını detaylı bir şekilde anlattı.

"Göçmen politikalarına sıkı tedbirler almayı hedefliyoruz"

Başkan Sema Ünal, sığınmacı meselesinin politik yapıda ciddi değişimlere neden olduğunu ve ulusal güvenliği tehdit ettiğini belirterek, "Sığınmacı konusu politik yapımızda ciddi değişimlere yol açmakta ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmektedir. Bu durumu göz önünde bulundurarak göçmen politikalarına sıkı tedbirler almayı hedefliyoruz. Demokratik yollarla onları geri göndermek, vatandaşlıklarını iptal etmek ve ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri hayata geçirmek hedeflerimiz arasında" dedi.

Ünal, Atatürk’ün 1934 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan yabancıların mahalle kuramayacaklarına dair bilgiyi hatırlatarak, "Bizler Atatürk’ün uygulamalarından saptığımız için bu durumdayız. Bunları yeniden uygulamaya koyduğumuzda her şey eskisi gibi olacak, hatta Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki gibi daha çağdaş olacaktır. Bu ülke, herkesin yaşamayı tercih edeceği bir alan haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Ata Parti’nin kuruluş amacını da belirten Ünal, "Ülkemizde, ulus devlet anlayışından uzak yönetimin sonlanması, insanımızın yaşam düzeyini yükseltmek ve içinde bulunduğumuz kaotik durumdan toplum olarak çıkabilmek adına yeni bir soluğa, yeni bir yönetime, yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu çok net bir şekilde görülmekte. Günlük yaşamımızın içerisinde birçok alanda sıkıntılar yaşıyor olmamız bunun en büyük göstergesi. Ata Parti, bu ihtiyaçtan doğmuştur ve partimiz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu ilk yıllardaki fabrika ayarlarına dönmek üzere bir program oluşturmuştur" şeklinde konuştu.