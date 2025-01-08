İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yasa dışı bahis reklamları yaparak insanları teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yılmaz’ın videolarında ve görsellerinde yasa dışı bahis reklamlarına yer verdiği ve bu faaliyetleri yoğun şekilde özendirdiği iddia edildi.
Ünlü oyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Soruşturma kapsamında 7 Ocak’ta gözaltına alınan Atakan Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadenin ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA