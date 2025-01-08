Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan’ın 13 Ocak müjdesi: Aile Yılı için ilk ipuçları

Erdoğan’ın 13 Ocak müjdesi: Aile Yılı için ilk ipuçları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında, yasa dışı bahis reklamları yaparak insanları teşvik ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Yılmaz’ın videolarında ve görsellerinde yasa dışı bahis reklamlarına yer verdiği ve bu faaliyetleri yoğun şekilde özendirdiği iddia edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.