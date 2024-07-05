Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni transfer Funsho Ibrahim Bamgboye de takımla çalışmalara başladı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde 1 saat 25 dakika süren antrenmanda futbolcular kuvvet, dayanıklılık, şut, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

ERZURUM (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor , Erzurum'da yeni sezon hazırlık larına devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.