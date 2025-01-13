Atalanta, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda. Juventus ise 5. sıradaki yerini koruyabilmek için galibiyete ihtiyacı var.

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Takımların lig performansı 

Ligde 3. sırada bulunan Atalanta, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda olduğunu gösterdi. 42 puanla zirveye yaklaşan Bergamaschi ekibi, bu maçla daha da üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Juventus ise son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak istikrarsız bir performans sergiledi. Ligde 5. sırada yer alan Torino ekibi, 33 puanla mücadele ediyor ve Atalanta karşısında alacağı galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmayı amaçlıyor.  

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Tarih: 14 Ocak 2025
  • Saat: 22:45 
  • Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN
  • Stadyum: Gewiss Stadium
  • Hakem: D. Doveri 

Kenan Yıldız oynayacak mı? 

Bu sezon 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, çıktığı 27 karşılaşmada 1.945 dakika süre aldı. Sezon boyunca 6 gol ve 5 asist yapan milli futbolcu oldukça başarılı bir performans gösteriyor. 

Yarın oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşmasında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ