Atalanta, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda. Juventus ise 5. sıradaki yerini koruyabilmek için galibiyete ihtiyacı var.

Takımların lig performansı

Ligde 3. sırada bulunan Atalanta, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak formda olduğunu gösterdi. 42 puanla zirveye yaklaşan Bergamaschi ekibi, bu maçla daha da üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Juventus ise son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet ve 4 beraberlik alarak istikrarsız bir performans sergiledi. Ligde 5. sırada yer alan Torino ekibi, 33 puanla mücadele ediyor ve Atalanta karşısında alacağı galibiyetle yeniden şampiyonluk yarışına dahil olmayı amaçlıyor.

Atalanta - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 14 Ocak 2025

14 Ocak 2025 Saat: 22:45

22:45 Yayın: S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN

S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN Stadyum: Gewiss Stadium

Gewiss Stadium Hakem: D. Doveri

Kenan Yıldız oynayacak mı?

Bu sezon 10 numaralı formayı alan Kenan Yıldız, çıktığı 27 karşılaşmada 1.945 dakika süre aldı. Sezon boyunca 6 gol ve 5 asist yapan milli futbolcu oldukça başarılı bir performans gösteriyor.

Yarın oynanacak olan Atalanta-Juventus karşılaşmasında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.