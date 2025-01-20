Avrupa Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesi, Atalanta ve Sturm Graz arasında büyük bir heyecana sahne olacak.

Takımların lig performansı

İtalyan ekibi Atalanta, ligde son 5 maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergiledi. Ancak 43 puanla 3. sırada yer alıyor ve Avrupa'da devam edebilmek için zafer arayacak.

Avusturya temsilcisi Sturm Graz ise ligde son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. 36 puanla lider konumda bulunan Sturm Graz, sahaya liderlik iddiasını sürdürerek çıkacak.

Atalanta - Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 21 Ocak 2025

21 Ocak 2025 Saat: 20:45

20:45 Yayın: TRT Spor, tabii

TRT Spor, tabii Stadyum: Gewiss Stadium

Gewiss Stadium Hakem: D. Rumsas