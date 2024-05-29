Kış sebzelerinden atalık yerel tohum üretimine başlayan belediye, bu sayede vatandaşlara doğal ve sağlıklı gıdalara erişim imkanı sunmayı amaçlıyor.

Yaka Mahallesi'ndeki Doğal Tarım Çiftliği'nde yetiştirilen sebzelerden tohumluk olarak bırakılan ürünlerin hasadı tamamlandı. Hasat edilenlerden turp, lahana, karnabahar, pancar, pazı, ıspanak, roka, tere otu, maydanoz ve marul gibi çeşitli sebzelerin tohumları titizlikle çıkarıldı.

Üreticiye tam destek

Bornova Belediyesi, ürettiği tohumların büyük kısmını yerel üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak. Bir kısmı ise tohum takaslarında kullanılarak tohum çeşitliliğinin artırılması sağlanacak. Kalan tohumlar ise Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait bahçelerde fidelenerek atalık yerel tohum üretiminin sürdürülmesi, yaygınlaştırılması ve yaşatılması için kullanılacak.

Sağlıklı ve doğal gıda hedefi

Bornova'nın 12 eski köy yerleşimi ile önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Misket Üzümü, Kınalı Bamya, Pınarbaşı Narı ve Ayvası gibi Bornovamıza ait değerlerimize sahip çıkarken vatandaşlarımızın sağlıklı ve doğal gıdalara erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunu da atalık yerel tohumlarımıza sahip çıkarak yapıyoruz" dedi.