Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre:
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Irak Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Büyükelçiliği'ne Atama: 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri uyarınca, Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Anıl Bora İnan, Irak Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanmıştır.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Vergi Başmüfettişliklerine Atamalar: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, Abdurrahman Sağlam, Ayşe Savan Özkurt, Gökhan Yıldız, Sevim Aslan Erkan ve Fatih Dündar atanmıştır.
Görevden Alınanlar:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Görevden Alma: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Destek Hizmetleri Daire Başkanı Musa Turhan görevden alınmıştır. Turhan'ın yerine Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Enver Verep atanmıştır.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Görevden Alma: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Yardımcısı Hakkı Şekerbay görevden alınmıştır.