Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de 5 katlı apartmanın elektrik panosundan çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar balkonlara ve pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişiyi kurtardı.

Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın elektrik panosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Patlamalarında yaşandığı yangında binanın içi kısa sürede dumanla doldu.

Apartmanda yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, mahsur kalanlar balkon ve pencerelerde kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 3'ü çocuk 11 kişiyi indirdi. Mahsur kalanlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

ÇOK SES GELDİ, İLK DEPREM OLUYOR ZANNETTİM

Yangında mahsur kalan ve ekipler tarafından kurtarılarak aşağıya indirilen Gülçin Aygen gözyaşlarını tutamadı. Çok korktuğunu söyleyen Aygen, "Çok ses geliyordu, patlama sesi gibi. İlk deprem oluyor zannettim. Elektrikler kesildi, her tarafı duman kapladı. Balkonda bekledim" edi.

Polisin yangın ilgili inceleme sürüyor.