Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan ve büyük bir merakla beklenen "ATATÜRK 1881-1919" filmi, 9 Eylül'de Prime Video'da izleyicilerle buluşacak. Atatürk'ün yaşamının bu önemli dönemini anlatan yapım, tarihi anların ve büyük liderin gençlik yıllarının izlerini ekrana taşıyacak.

Dizi versiyonu da çıkıyor

İki bölüm halinde sunulacak olan "ATATÜRK 1881-1919" filminin ilk kısmı 9 Eylül’de Prime Video’da yayınlanacak. İkinci film ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda izleyicilerle buluşacak. Bu tarihlerin seçilmesi, hem Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesine başladığı döneme hem de Cumhuriyetimizin kuruluşuna vurgu yapıyor.

Ayrıca, Atatürk'ün hayatını daha detaylı bir şekilde ele alan altı bölümlük dizi versiyonu da 10 Kasım'dan itibaren Türkiye'de yalnızca Prime Video üzerinden izlenebilecek. Bu dizi, izleyicilere Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından, liderliğe uzanan yolculuğunu derinlemesine tanıma fırsatı sunacak.