Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Saldırganlar Yaşar K. ve Zeynep A., ellerindeki baltalarla Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri durumu fark ederek müdahale etti ve polise haber verdi.

Saldırı anı

Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki baltalarla Atatürk Anıtı'na saldırdı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle saldırı durduruldu.

Gözaltılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganları gözaltına aldı. Zeynep A. saldırının nedenini "Sadece Allah rızası için" şeklinde açıklarken, Yaşar K. pişmanlık duymadığını belirtti.

Zarar tespiti

Ekipler, anıtta 13 balta darbesi tespit etti. Saldırının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraş getirilerek Atatürk Anıtı'nda tamir çalışması yapıldı. Heykeltıraşın çalışmaları sonucunda anıttaki tahribat izleri giderildi ve anıt eski haline getirildi.

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Halkın tepkisi ve güvenlik önlemleri

Bu tür saldırılar, toplumda büyük tepki uyandırmakta ve benzer olayların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde çağrılar yapılmaktadır. Yetkililer, bu tür vandalizm eylemlerine karşı daha sıkı tedbirler alacaklarını belirtti.