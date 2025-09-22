Amasya'nın Göynücek ilçesinde, bir okul bahçesinde bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından çirkin bir saldırı düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atatürk büstüne çirkin saldırı

Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Şehit Lokman Cansız İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Olay, 30 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi.

İddiaya göre, okul bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı ve büstün alt kısmındaki Atatürk resimlerine de zarar verdi. Durumu fark eden okul görevlilerinin ihbarı üzerine, jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yapılan inceleme sonrası büstü kıran şüpheli aynı gün gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.