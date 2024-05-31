Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen yapıların dini bir külliye olmadığını, aksine İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında inşa edilen külliye konseptinde bir alan olduğunu belirtti.

Proje detayları

İletişim Başkanlığı, proje kapsamında kuzey ve güney yerleşkelerinde atölyeler, sergi salonları, lokantalar, çarşı, millet kıraathanesi ve aşevi gibi çeşitli sosyal donatıların yer aldığını ifade etti. Proje, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçimini yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Bu alanların, modern şehir yaşamı içerisinde toplumsal ve kültürel bir buluşma noktası olacağı vurgulandı.

Dezenformasyonla mücadele

Açıklamada, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak, "Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi. İletişim Başkanlığı, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.