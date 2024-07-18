Küstah Yunan şarkıcı Despina Vandi’nin, Çeşme konserinde yaşanan olay, Türkiye’deki Atatürk sevgisinin ne denli güçlü ve köklü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Despina, “Sahnedeki Türk bayraklarını ve Atatürk posterlerini indirmezseniz, sahneye çıkmam…” deyince ortalık karıştı.

Bunu duyan Çeşme Belediye Başkanı Atatürk genci Lal Denizli, “Hemen ilçemizi terk etsin…” diyerek kovdu küstah Yunan’ı.

Duydunuz mu, ülkemizdeki Atatürk düşmanları.

Atatürk’e dil uzatmayı marifet sayanlar.

Bakın, sizden biri geldi Çeşme’ye ama dersini aldı.

Onu alkışlamayı ne kadar isterdiniz değil mi?

Fakat, geç kaldınız!

Çeşme Belediye Başkanı, bir an bile düşünmeden kovdu bu kendini bilmez Yunan’ı.

Bu ülkede, “Keşke Kurtuluş Savaşı’nı Yunanlılar kazansaydı” diyenler bile oldu.

İşte, Yunan şarkıcı Despina onlardan biri.

Despina da üzülüyor Kurtuluş Savaşı’nda yenilmelerine, bizde ki Atatürk düşmanları da.

Yani ha Yunan Despina ha Türkiye’deki Atatürk düşmanları.. Hepsi aynı kafa.

Yunan Despina’da onun gibi düşünenler de şunu unutmasın:



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin bağımsızlığının ve çağdaşlığının sembolüdür.

Atatürk, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesidir.

O'nun ilke ve inkılapları, Türkiye’yi çağdaş ve bağımsız bir devlet haline getiren temel taşlardır. Atatürk’ün mirası, sadece bu topraklarda değil, tüm dünyada saygı ve hayranlıkla anılmaktadır.

Atatürk’ü sevmeyenler ve düşmanlık besleyenler, aslında Türkiye’nin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesine karşı durmaktadır.

Atatürk’ün fikirlerine ve eserlerine karşı olanlar, bu ülkenin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini reddetmektedir.

Bu topraklar, sayısız şehidin kanıyla sulandı.

Bağımsızlık uğruna verilen mücadeleler, tarihimizin en onurlu sayfalarını oluşturur.

Atatürk, bu mücadelenin başkomutanı ve önderidir.

İçeride veya dışarıda, Atatürk’ü sevmeyenlere ve ona düşmanlık besleyenlere sesleniyorum:

Bu millet, Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaya ve onu yaşatmaya devam edecektir. Atatürk’ün fikirleri ve idealleri, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının teminatıdır.

Ona duyulan sevgi ve saygı, nesiller boyu devam edecektir.

Bu topraklarda, Atatürk’ün izleri silinemez. Çünkü O, bu milletin kalbinde ve zihninde yaşamaya devam edecektir.

Bu ülkenin aydınlık yarınlarını karartmaya çalışanlara karşı, Atatürk’ün yolundan sapmadan, onun ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak mücadele edeceğiz.

Atatürk’ü sevmeyenler, Türkiye’nin bağımsızlık ve çağdaşlık mücadelesine karşı duranlardır ve bu mücadelede onların yeri yoktur.

Türkiye, Atatürk’ün izinde ilerlemeye ve onun mirasını yaşatmaya devam edecektir.

Bundan rahatsız olan Yunanlı şarkıcı Despina gibi düşünenler varsa, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin küstah Yunan’a söylediği şu sözleri iyi okusunlar:

“İvedilikle Çeşme’yi ve ülkemizi terk etsin….”

GÜNÜN SÖZÜ

Yunan’ın Atatürk düşmanlığını anlarım onları denize döktük, ya bizdekilerin sorunu ne?