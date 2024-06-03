Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) 17. Genel Kurulu, büyük bir heyecan ve rekabet içinde geçti. Mevcut Başkan Hüsnü Bozkurt ve eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün genel başkanlık için yarıştığı seçim süreci, dernek üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. ADD Genel Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken, sandıkların kurulması ve oyların sayılması süreci büyük bir ilgiyle takip edildi.

Oylama sonuçları, mevcut başkan Hüsnü Bozkurt’un büyük bir zaferle çıktığını gösterdi. ADD Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen seçimde, Bozkurt 463 oy alarak güven tazeledi. En yakın rakibi Utku Gümrükçü ise 346 oyda kaldı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından Bozkurt, delegelerin coşkulu alkışlarıyla karşılandı.