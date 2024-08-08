TikTok'ta yapılan yeni bir sosyal medya akımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerini yapay zeka ile birleştiren paylaşımlar üzerinden büyük bir tartışma başlattı. Kullanıcılar, Atatürk ile kendi fotoğraflarını birleştirerek oluşturdukları videoları TikTok'ta paylaştı. Bu paylaşımlar, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tepki çeken Atatürk akımı

TikTok'ta popüler hale gelen videolarda, kullanıcılar kendi fotoğrafları ile Atatürk'ün fotoğraflarını birleştirerek yapay zeka destekli görseller oluşturdu. Bu görsellerde Atatürk ile çeşitli sahnelerde yer alan kullanıcılar, sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlendi. Özellikle Atatürk ile sarılma anlarının paylaşıldığı videolar, ciddi bir tepki topladı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok'taki Atatürk paylaşımlarını kınadı ve bu tür paylaşımların kabul edilemez olduğunu belirtti. Yayman, “Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşımlar, Atatürk'ün tarihsel ve kültürel önemini zedelemekte ve kabul edilemez” dedi.

AK Parti'den de konuyla ilgili tepkiler geldi. Parti yetkilileri, sosyal medyada yapılan bu tür paylaşımların, tarihsel figürlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısızlık olarak değerlendirildiğini belirtti. Bu tür içeriklerin, toplumsal değerleri zedelediği ve sosyal medyanın sorumlu bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı.