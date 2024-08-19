Türkiye'nin ilk yerel festivali olan Bergama Kermesi, 2-8 Eylül tarihleri arasında 88. kez düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlikler dolu dolu geçecek. Festivale dair hazırlıklar tamamlandı ve program açıklandı.

Etkinlik programı dopdolu

Festivalin ilk günü, 2 Eylül Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Volkan Konak’ın vereceği konser ile açılış yapacak etkinlikler, 3 Eylül Salı günü Kardeş Türküler’in performansı ile devam edecek. 4 Eylül Çarşamba günü Bengü, 5 Eylül Perşembe günü Onur Akın, 6 Eylül Cuma günü Haluk Levent, 7 Eylül Cumartesi günü Işın Karaca ve 8 Eylül Pazar günü Mert Demir sahne alacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan bu önemli festival, 88 yaşında ve ömrü boyunca devam edecek. UNESCO Dünya Mirası Bergama'da, kültür ve sanat dolu bu özel etkinliği kaçırmayın!