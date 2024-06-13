Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar bilinmeyen orijinal imzalarını gün yüzüne çıkardı. Bakanlık yetkilileri, Atatürk'ün farklı dönemlerde attığı 6 imzanın fotoğraflarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Her imza bir döneme tanıklık ediyor

Fotoğraflarda yer alan imzalar, Atatürk'ün 1915'te Anafartalar Grup Komutanı olduğu dönemden, 1934'te Soyadı Kanunu'ndan sonraki döneme kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsıyor. 1919'da Temsil Heyeti Başkanı, 1921'de Sakarya Meydan Muharebesi galibi, 1922'de Başkomutan olarak Büyük Taarruz'u gerçekleştiren ve 1928'de Harf İnkılabı'nı hayata geçiren Atatürk'ün imzaları, her biri ayrı bir tarihi olayın tanığı gibi...