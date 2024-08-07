Selanik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev, hem Türkiye'den hem de dünyadan gelen ziyaretçilerle yoğun bir ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun çocukluğuna dair izlerin bulunduğu bu özel mekan, yaz dönemlerinde ve özel turlarla gelen konuklarla dolup taşıyor.

Tarihi evin önemi ve restorasyonu

Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki doğduğu ev, Yunanistan tatilcileri ve Türkiye'den düzenlenen özel turlar kapsamında gelen ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Selanik Belediyesi tarafından 1933’te satın alınan ve 1937'de Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğuna teslim edilen ev, 1953’te müze olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. 2012'de kapsamlı bir restorasyona giren ev, günümüzde tarih meraklıları ve Atatürk hayranları için önemli bir ziyaret noktası haline geldi.

Ziyaretçi akını ve etkileyici detaylar

Evin caddeye bakan cephesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle 29 Ekim 1923’te asılan mermer levha dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, evin avlusunda Ali Rıza Efendi tarafından dikilen ve Atatürk’ün çocuk yaşlarda oynadığı ağacın yanı sıra, evin tarihçesini anlatan bir pano ile karşılaşıyor.

Evin zemin katında "Atatürk ve Çocuk Odası", üst katlarda ise Atatürk’ün hayatında önemli yer tutan şehirlerin sergilendiği odalar bulunuyor. Ziyaretçiler, "Selanik Odası", "Manastır Odası", "İstanbul Odası" ve "Ankara Odası" gibi odalarda, Atatürk’ün hayatının farklı dönemlerine dair bilgi panolarını inceliyor. "Ankara Odası"nda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu döneme ait bir heykel de sergileniyor.

Duygusal anlar ve hediyelik eşyalar

Atatürk'ün doğduğu odadaki "Atatürk bu odada dünyaya gözlerini açtı, İstanbul’da kapadı" yazısı, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor. Özellikle Türk ziyaretçiler, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın silikon heykellerinin önünde gözyaşlarına hakim olamıyor.

Ziyaretçiler, evin hemen karşısında sıralı Atatürk Evi'ni anımsatan hediyelik eşyalar satan dükkanlarda alışveriş yaparak, bir bardak Türk çayı eşliğinde evi bir de uzaktan seyrediyorlar.

Ziyaret saatleri

Tarihi ev, pazartesi hariç her gün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Yoğun ilgi nedeniyle, ziyaretçilerin erken saatlerde gelmeleri tavsiye ediliyor.