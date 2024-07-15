15 Temmuz 2016, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok zor şartlarda yedi düvele karşı başlatıp zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türk milletinin tarihine altın harflerle yazılmış yeni bir kahramanlık destanının tarihidir.

O gece, hain FETÖ mensuplarının gerçekleştirmek istediği darbe girişimi, milletimizin birliği, dirliği ve kararlılığı sayesinde engellendi.

Atatürk’ün emanetini korumak için , ülkemizin dört bir yanında insanlar sokaklara dökülerek demokrasimize sahip çıktı.

Tankların önüne yatan, silahlara karşı duraksamadan yürüyen cesur vatandaşlarımız, dünya tarihine eşi benzeri olmayan bir direniş örneği sergiledi. Bu milletin evlatları, yüreği vatan sevgisi ile dolu Atatürk gençliği ve demokrasi sevdalıları vatan sevgisinin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

FETÖ gibi terör örgütlerinin devlete sızması, ülkemizin geleceği için ciddi bir tehdittir.

Bu tür yapıların tekrar güçlenip devleti ele geçirmesini önlemek için önlemler alınmalı.

Devletin istihbarat birimleri daha etkin çalışmalı, potansiyel tehditleri önceden tespit ederek önlem almalı.

Güvenlik birimlerimizin teknolojik altyapısı güçlendirilmeli, güncel tehditlere karşı sürekli hazır durumda olmalı.

Devlet kurumlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri benimsenmeli, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlüğe karşı sıfır tolerans gösterilmeli.

Bürokraside liyakat esas alınarak, işin ehli olmayan kişilerin kritik pozisyonlara gelmesi engellenmeli.

Sivil toplum kuruluşları ve medya, demokrasinin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu kurumlar desteklenmeli, toplumun her kesimi demokrasiyi koruma ve geliştirme konusunda bilinçlendirilmeli.

15 Temmuz, bize bir milletin birlikte hareket ettiğinde neler başarabileceğini gösterdi.

Bu direnişin ışığında, geleceğe daha umutla bakıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, Atatürk’ün izinde yürüdüğümüz müddetçe, hiçbir güç milletimizi yıkamaz.

Gelecekte de demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve vatanımızı koruma kararlılığımızı sürdürmeliyiz.

Unutmayalım ki, 15 Temmuz'da olduğu gibi, her zaman vatanımız için canımızı feda etmeye hazırız.

Hain Fetöcüler de, onlara destek olanlar da şunu asla unutmasın,

Bu millete kimse diz çöktüremez.

Bu millet, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetini sonsuza kadar koruyacaktır.

SON SÖZ

Atatürk’ün kurduğu laik cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacak