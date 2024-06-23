Atatürk’ün Emekliliğinin 97. Yılına Özel Tüed'den Ödüllü Turnuva!

TÜED tarafından organize edilen turnuva, yedi etap halinde gerçekleştirilecek. Etap adları, emekli vatandaşların yaşadığı sorunları vurgulamak amacıyla özenle seçildi. Turnuvada yarışacak oyuncular, her zar atışıyla farklı bir emekli sorununu gündeme getirecekler. Etap isimleri ise şöyle:

“Çıkar bakayım telefonunu”

“İnsanca yaşamak istiyoruz”

“TÜİK, elini cebimizden çek”

“Katsayı sistemine geri dönülsün”

“Sağlıkta katkı payı kaldırılsın”

“Ucuz et kuyruğundayız”

“İntibak istiyoruz”

Turnuvanın son gününde yapılacak "İntibak istiyoruz" etabıyla şampiyon belirlenerek ödüller sahiplerine takdim edilecek.

Emeklilerin sorunlarına dikkat çekiliyor

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hayatlarının en verimli ve dinamik çağlarını devletine, milletine hizmet ederek geçiren emeklilerimizin, emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu ve refah içinde bir hayat sürmeleri en büyük isteğimizdir. Her ne olursa olsun emeklilerimiz, insan onuruna yakışır bir zammı hak ediyorlar" dedi.

Mamak Şubesi Başkanı Murat Tokgöz ise turnuvanın her etabının, emeklilerin ayrı bir sorununa dikkat çekmek üzere isimlendirildiğini belirterek, "Şampiyon tavlacı ve tüm katılımcılara çeşitli ödüller verilecek. Bu turnuvanın amacı, emeklilerimizin sesini duyurmak ve sorunlarına dikkat çekmektir" ifadelerini kullandı.

Turnuva heyecanı başladı

Bugün başlayarak 30 Haziran’a kadar sürecek olan turnuva, emekli kesimin bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesini sağlarken, aynı zamanda onların yaşadığı sorunları da gündeme taşıyacak. Turnuva boyunca kıyasıya yarışacak olan emekliler, hem eğlenecek hem de seslerini duyurma fırsatı bulacaklar.