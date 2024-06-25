Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 86. yıl dönümü, denize çelenk sunma töreni ve zeybek gösterisiyle kutlandı.

Atatürk'ün Erdek ziyareti

24 Haziran 1938'de Erdek'i ziyaret eden Atatürk, hastalığı nedeniyle karaya çıkamamış, Savarona yatından halkı selamlamış ve Dolmabahçe Sarayı'na dönmüştü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında, tekne korteji eşliğinde denize çelenk sunuldu. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve Atatürkçü Düşünce Derneği Erdek Şube Başkanı Ayten Özokan'ın konuşmalarıyla devam eden program, Atatürk posteri taşıyan teknenin marşlar eşliğinde kıyıya yanaşması ve zeybek gösterisiyle sona erdi.