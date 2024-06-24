İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Karşıyaka Spor Kulübü’nün tarihî bir gününe tanıklık edildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret ederek armasına ay yıldız sembolünü armağan etmesinin anısına düzenlenen törene, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, törende yaptığı konuşmada, Karşıyaka’nın Atatürk ve Cumhuriyet’in kenti olduğunu vurgulayarak, Atatürk’ün Karşıyaka’yı bağımsızlık ruhuyla birleştirdiğini ve sporcunun ahlaklısını sevdiğini belirtti. Ünsal, Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka Spor Kulübü’nü ziyaret ederek armasına ay yıldızını hediye ettiğini ve bu mirası gururla taşıdıklarını ifade etti.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü ise, bu özel günün kendilerini onurlandırdığını dile getirerek, Atatürk’ün Türk sporuna ve Karşıyaka’ya armağan ettiği ay yıldız bayrağının önemini vurguladı. Ergüllü, kulübün sadece sportif başarılarla değil, gençlerin yetişmesine de katkı sağladığını belirtti.

Törenin sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve katılımcılar, Zübeyde Hanım Anıtı’na karanfil bırakarak Atatürk’ü anma ve onurlandırma adına bir araya geldiler. Başkan Tugay, törenin ardından çevredeki esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün bu tarihi günü, Atatürk’ün spora ve gençliğe verdiği önemi bir kez daha hatırlatmasıyla anlamını koruyacak bir etkinlik olarak gerçekleşti.