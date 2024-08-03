Atatürk'ün Mirası Savarona Yeniden Denizde!

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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TCG Savarona’da inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tatlıoğlu'nun denetimleri, geminin onarım sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Savarona gemisinin denizle buluştuğu anlara dair fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Paylaşımda, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona gemimiz, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda kapsamlı onarıma tabi tutuldu" ifadeleri yer aldı.

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Mustafa Kemal Atatürk 'ün son günlerini geçirdiği tarih i Savarona gemi si, İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir onarımın ardından yeniden denizle buluştu.

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