Atatürk'ün Tavsiyesiyle Öğretmen Olan Özar'ın Hayat Hikayesi

Mustafa Kemal Atatürk ile 1923 yılında Konya ziyareti sırasında tanışan ve Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmenlik mesleğine yönelen Sabiha Özar, 108 yaşında İzmir'in Dikili ilçesinde hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Özar, 3 Haziran 2024 tarihinde sabah saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Devlet adamları ve sanatçılar yetiştirdi

Sabiha Özar'ın oğlu Ersun Özar, annesinin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, annesinin hayatı boyunca Atatürkçü bir öğretmen olmaya çalıştığını belirtti. Ersun Özar, "Annem, 'doğum da ölüm de hayatın gerçekleri, bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın önemli' felsefesini benimsedi. Bu felsefe çerçevesinde yaşadı, devlet adamları ve sanatçılar yetiştirdi. Atatürk, anneme 'İleride seni öğretmen olarak görmek istiyorum.' demişti. Annem de hayatı boyunca onun mücadelesini verdi ve öğretmenliği benimsedi" diye konuştu.

Atatürk'le ilk karşılaşma

Sabiha Özar, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Mart 1923 tarihindeki Konya ziyaretine istasyonda tanıklık etmiş, o gün çekilen fotoğrafta yer almış ve öğretmen olma kararını o gün aldığını söylemişti. Konya'da dünyaya gelen ve Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etti

Ekim 2022'de Cumhuriyet'in ilanından Atatürk ile karşılaşmalarına kadar birçok anısını paylaşan Özar, Atatürk'ün, başını okşayarak verdiği "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesini yerine getirdiğini anlatmıştı. Büyük Önder'i, Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerinde ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikasının açılışında da görme fırsatı bulduğunu belirtmişti.

Cumhuriyetin ilanı ve 10. yıl kutlamaları

Özar, Cumhuriyetin ilan edildiği dönemle ilgili anılarını da anlatmış, Cumhuriyet rejimine geçileceğinin sinyallerinin daha önceden verildiğini ifade etmişti. Cumhuriyetin ilanı için Atatürk'e minnettar olduklarını belirten Özar, özellikle Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarını unutamadığını dile getirmişti.

Sabiha Özar, öğretmenlik mesleği boyunca Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürkçü bir öğretmen olarak birçok öğrenci yetiştirdi. Onun anısı, eğitime ve Cumhuriyet'e yaptığı katkılarla yaşatılacak.