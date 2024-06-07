İZMİR (AA) - Mustafa Kemal Atatürk ile 1923'teki Konya ziyareti sırasında tanışarak orada çekilen fotoğrafta yer alan, Büyük Önder'in "Okuyup öğretmen ol" tavsiyesi üzerine öğretmen olan ve 108 yaşında hayatını kaybeden Sabiha Özar'ın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 4 gün önce vefat eden Özar için Dikili ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Özar'ın yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

Özar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Dikili Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özar'ın oğlu Ersun Özar, AA muhabirine, annesinin Atatürk'le olan fotoğrafını gördüğünde her şeyi sırasıyla hatırladığını ve anlattığını kaydetti.

Atatürk'ün, annesine "Ne kadar güzel, okula başlamışsınız siz, ne mutlu" dediğini aktaran Özar, "Sonra çenesinden tutup başını okşayıp 'evladım, seni ileride öğretmen olarak görmek istiyorum' demiş. Bu lafı duyunca annem 'Mustafa Kemal beni öğretmen yaptı' demiş. Eve gittiğinde herkese Mustafa Kemal'den bahsetmiş. Arkadaşları 'biz niye görmedik' diye kıskanmış." diye konuştu.

Özar, annesinin kendisini irfan ordusunun bir neferi olarak kabul ettiğini kaydetti.

-Atatürk'ü 3 kez görmüştü

Sabiha öğretmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Mart 1923 tarihindeki Konya ziyaretine istasyonda tanıklık etmiş, o gün çekilen fotoğrafta yer almış ve öğretmen olma kararını o gün aldığını söylemişti.

Konya'da dünyaya gelen, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, Anadolu'nun farklı illerinde genç nesilleri yetiştirmek için 42 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu.

Sabiha Özar, Büyük Önder'i Ankara'da ortaokul öğrencisiyken Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerine katıldığı sırada ve öğretmen okulunda eğitim gördüğü Bursa'da Merinos Fabrikasının açılışında da görme fırsatı bulduğunu belirtmişti.