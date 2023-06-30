Urla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kutlama programı kapsamında Mermerli Çeşme önünden başlayan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde son buldu.

Anıta Urla Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Karaburun Kaymakamı Eyüp Kaykaç, "97 yıl önce tam bugünkü coşkuyla Gazi'mizi, Atatürk'ümüzü karşılayıp bağrımıza bastık. O büyük coşku ile de burada misafir ettik. Burada misafir ettiğimiz günde Gazi'nin şöyle bir sözü vardı 'İnkılapları yaptık ama işimiz bitmedi. Daha yapacak çok işimiz var. Bundan dolayı gençlere ve sizlere çok iş düşüyor.'Bugün de aynı şekilde yapacak çok işimiz var. Birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizin temel değerleri üzerinde çalışacağımız ve muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağımız birçok iş var." ifadelerini kullandı.

Tören şiir okunması ve halk oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu.