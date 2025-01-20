Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşen törende, Ateş Wind Power, ürettiği 500. jeneratörü teslim etti. Bergama’da düzenlenen etkinlik, firmanın sektördeki başarılarını kutlarken, yenilenebilir enerjiye olan katkıları da vurgulandı.

500. jeneratör teslim töreni

Ateş Wind Power, 500. jeneratör teslim törenini Bergama’daki tesisinde, Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güldoğan ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bergama Belediye Başkanı Dr. Tanju Çelik ve iş dünyasından önemli isimler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ercan Güldoğan, 500. jeneratörü teslim etmenin sadece bir başarı değil, aynı zamanda ülkenin enerji geleceğine olan inançlarını gösteren bir adım olduğunu vurguladı. Güldoğan, “Bu sadece bir rakam değil, arkasında yılların emeği ve gayreti var. Çevreye sunduğumuz katkıları her jeneratörle ortaya koyuyoruz” dedi.

"Yenilenebilir enerjide büyük adımlar atıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti. Kacır, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma yolunda attığı adımlar sayesinde toplam elektrik kurulu gücünde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 58’e ulaştığını belirtti. Kacır, "Rüzgâr enerjisindeki bu üretim altyapısı, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir rol oynuyor" diye ekledi.

Ateş Wind Power’ın yenilikçi üretim gücü

Ateş Wind Power Ar-Ge Direktörü Erman Erek, fabrikanın Türkiye’nin tek doğrudan sürüşlü (direct-drive) jeneratör üreticisi olduğunu hatırlattı. 4.2 MW gücünde olan 500 jeneratörün, yılda 6.4 milyar kWh temiz enerji üreteceğini ve bu sayede yaklaşık 1.36 milyon haneye temiz elektrik sağlanacağını belirtti. Erek, “Her bir jeneratörümüz iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir role sahip” diyerek, üretimin çevresel etkilerine de dikkat çekti.

Geniş bir ihracat ağı

2007 yılında kurulan Ateş Wind Power, Türkiye’nin rüzgar enerjisi alanındaki en önemli firmalarından biri haline geldi. 2019 yılında Türkiye'nin ilk doğrudan sürüşlü jeneratör fabrikasını kurarak bu alanda öncü oldu. Şirket, sadece yerel pazara değil, Kanada’dan Vietnam’a kadar geniş bir ihracat ağına sahip. 2023 yılında, Bergama OSB’deki üçüncü fabrikasına yatırım yaparak büyümesini sürdüren Ateş Wind Power, 500. jeneratörün ardından yeni projelerle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.